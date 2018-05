Myanmar, Unicef: 55.000 bambini Rohingya a rischio in Bangladesh

Roma, 3 mag. - A Cox`s Bazar, una delle aree del Bangladesh più soggette ad alluvioni, sono cominciate le piogge premonsoniche. Si stima che oltre 100.000 persone, fra cui circa 55.000 bambini, siano a rischio a causa di inondazioni e frane. È possibile che questo dato cresca fino a 200.000, in base all`intensità delle piogge. Nella notte del 26 aprile, una tempesta ha danneggiato rifugi e ha colpito diverse famiglie in accampamenti per rifugiati. E' l'allarme lanciato dall'Unicef.

Durante la stagione dei monsoni, da giugno a settembre, in generale la salute e il benessere dei rifugiati rohingya è compromesso. Il rischio di malattie infettive aumenta, e poca acqua, carenti servizi igienico-sanitari e ferite possono avere un impatto su bambini con un sistema immunitario già indebolito dalla malnutrizione acuta.

Le piogge monsoniche possono avere un impatto devastante sui servizi idrici e igienico-sanitari. Una recente mappatura di 7.727 pozzi tubolari ha mostrato che circa la metà (47%) dei pozzi tubolari e circa una latrina su tre (30%) rischiano di essere colpiti da inondazioni e frane.(Segue)