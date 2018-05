Cina, vedova Nobel ai domiciliari: meglio morire che vivere -2

Pechino, 3 mag. - Liu Xiaobo era un veterano della protesta di piazza Tiananmen nel 1989 ed era in carcere dal 2008 per aver partecipato alla scrittura della Carta 08, una petizione che chiedeva riforme democratiche. E' morto in un carcere cinese a luglio scorso dopo che le autorità avevano respinto la sua richiesta di ricevere cure mediche all'estero. E' stato il primo premio Nobel a morire in detenzione dopo Carl von Ossietzky, pacifista tedesco spirato in un ospedale tedesco dove era detenuto dai nazisti nel 1938.

Gli amici di Liu Xia hanno detto all'Afp che la donna assume farmaci antidepressivi e ha problemi di cuore. I giornalisti dell'Afp hanno cercato più volte di visitarla in casa, ma ogni volta sono stati bloccati da agenti in borghese. Usa e Ue hanno chiesto al governo del presidente Xi Jinping di liberare al donna e di consentirle di viaggiare all'estero.