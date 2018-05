Morani (Pd): segreteria con Renzi e Letta? Non credo praticabile

Roma, 3 mag. - Rispetto alla proposta avanzata da Carlo Calenda di una segreteria Pd collegiale con Letta e Renzi "non avrei nulla in contrario ma non credo sia percorribile una strada di questo tipo". Lo ha detto Alessia Morani, deputata Pd e renziana, a Radio anch`io (Rai Radio1) commentando la proposta formulata in un`intervista al Corriere della sera. "Calenda ha spesso idee, specialmente riguardo lo sviluppo del nostro paese che io condivido molto", ha aggiunto Morani. Che sulla guidadel Pd ha detto: "Martina è il nostro segretario reggente e lo sarà fino all`Assemblea. Nessuno vuole mettere in discussione il suo ruolo".