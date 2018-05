Cina, vedova Nobel ai domiciliari: meglio morire che vivere

Pechino, 3 mag. - La vedova del premio Nobel per la pace Liu Xiaobo ha detto che dopo otto anni di arresti domiciliari è pronta a morire in casa per protestare contro la detenzione da parte della autorità cinesi. La poetessa Liu Xia, 57 anni, è agli arresti in casa senza alcuna imputazione da quando il marito nel 2010 ha vinto il Nobel 2010, un riconoscimento che ha fatto infuriare il regime comunista. "E' più facile vivere che morire. Usare la morte come una sfida non potrebbe essere più facile per me" ha detto Liu a un amico che vive in Germania, secondo il sito con sede negli Usa China Change.

Liao Yiwu, scrittore cinese in esilio a Berlino, ha scritto in una lettera pubblicata dal sito che si occupa di diritti umani di essere stato scioccato dalle parole di Liu e di averla invitata ad "attendere". Con il suo permesso ha anche pubblicato un audio di una telefonata precedente nelle quale Liu dice di essere "pronta a morire" e aggiunge che "se sono morta, finirà tutto".

