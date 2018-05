Pechino, 3 mag. - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un in Corea del Nord. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pechino.

L'incontro è avvenuto in una rara visita di due giorni del capo della diplomazia cinese a Pyongyang, che segue lo storico summit tra le due Coree che si è svolto il 27 aprile. Wang Yi è il funzionario cinese di più alto livello in visita in Corea del Nord da anni.

(fonte afp)