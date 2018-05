Casellati: non c'è democrazia senza libertà di stampa

Roma, 3 mag. - "La libertà di stampa è un principio fondante di ogni democrazia. Non ci può essere democrazia senza libertà di stampa. In occasione della Giornata mondiale che la celebra, istituita dall`Assemblea Generale dell'ONU, desidero ricordare gli operatori dell`informazione che in tanti luoghi nel mondo hanno perso la vita ed esprimere la mia vicinanza a quanti vengono minacciati, anche in Italia, in ragione della loro attività professionale. Un ringraziamento particolare va poi alla nostra stampa parlamentare, che svolge una funzione essenziale per eliminare ogni barriera tra i cittadini e le istituzioni". Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.