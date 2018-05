Siria, ribelli e civili lasciano tre distretti a sud Damasco

Damasco, 3 mag. - Centinaia di ribelli e civili si preparano a lasciare tre distretti a sud di Damasco, in base a una partenza concordata per mettere in sicurezza le ultime roccaforti della capitale della Siria.

Le partenze avvengono due giorni dopo un accordo analogo per evacuare i combattenti un tempo legati ad al Qaida da Yarmuk, un campo palestinese a sud di Damasco. L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha riferito che bus vuoti stanno entrando nelle città di Babila, Yalda e Beit Saham, che saranno poi riempiti da ribelli e civili diretti verso le zone controllate dall'opposizione nel nord della Siria.

"Circa 5mila terroristi, con le loro famiglie, dovrebbero andarsene, nell'ottica dell'accordo raggiunto domenica tra il governo siriano e i gruppi terroristici", ha spiegato l'agenzia.

(fonte AFP)