Roma, 3 mag. - "Il rischio della scissione c'è, io credo che nessuno lo voglia e stia lavorando per dividerci. Oggi non credo che l'esito della nostra discussione sarà una lacerazione irreversibile, ma credo che sia una discussione chiarificatrice se è possibile traendo un punto di unità. Se non è possibile andremo al voto". Lo ha detto Piero Fassino (PD), intervenendo ad Agorà su Rai Tre a poche ore dallo svolgimento della Direzione del partito.