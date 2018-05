Delrio: un dovere avere memoria dei giornalisti uccisi

Roma, 3 mag. - "Tenere alta la memoria dei giornalisti uccisi dalle mafie e dal terrorismo è un dovere ed un obbligo delle istituzioni repubblicane e di tutte le donne e gli uomini che hanno a cuore le sorti stesse della nostra democrazia. Il ricordo di queste vite spezzate da mani armate, l`importante insegnamento civico che ci giunge da queste vittime innocenti che hanno pagato un prezzo terribile per il loro impegno, deve essere posto al centro della nostra azione. Affinché l`articolo 21 della Costituzione possa pienamente dispiegarsi e con esso il diritto dei cittadini a ricevere una informazione libera, corretta e completa, è decisivo avere sempre al nostro fianco le testimonianze che ci giungono da questi nostri eroi caduti e proteggere e tutelare tutti coloro che svolgono un mestiere indispensabile e insostituibile per la convivenza democratica". Così il presidente dei deputati del Pd, Graziano Delrio, in occasione dell`11* Giornata della Memoria dei giornalisti uccisi da mafie e terrorismo.