Univendita: alimentari 'porta a porta' +2,5% nel 2017

Roma, 3 mag. - In fatto di cibo gli italiani sono sempre più esigenti e si orientano sull`acquisto di prodotti di qualità e ad alto contenuto di servizio, specialmente quando a proporli ci sono venditori preparati, professionali e attenti al cliente. Così si spiega la crescita delle vendite a domicilio di prodotti alimentari: +2,5% nel 2017 secondo Univendita, l`associazione di categoria delle aziende italiane della vendita diretta, che rende noti i dati di settore in occasione di Cibus, salone internazionale dell`alimentazione che si terrà a Parma dal 7 al 10 maggio.

La più grande fra le realtà di Univendita che commercializzano alimentari è Bofrost, l`azienda di surgelati che per prima ha proposto le specialità 'sottozero' in Italia con la formula del porta a porta, più di trent`anni fa. Nel 2017 Bofrost ha inanellato il decimo anno consecutivo di crescita, con un fatturato di 237 milioni di euro (+77 milioni di euro dal 2007 a oggi), una quota mercato del 10% e 1,2 milioni di famiglie servite ogni anno. In Bofrost lavorano oltre 2.400 persone.

"Gli italiani ci conoscono e ci apprezzano perché mettiamo al primo posto la qualità - commenta Gianluca Tesolin, amministratore delegato di Bofrost Italia - il nostro reparto Ricerca e Sviluppo studia costantemente nuovi prodotti per intercettare i trend alimentari emergenti: fra le oltre 480 specialità del catalogo Bofrost ci sono prodotti vegetariani e vegani, senza glutine, etnici e con ingredienti selezionati, Dop e Igp".(Segue)