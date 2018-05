Governo, Toninelli: no governo transizione, bivacca e non fa nulla

Roma, 3 mag. - "Sedermi a un tavolo per un eventuale governo di transizione chiesto da Mattarella? Per fare cosa?". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, ai microfoni di `6 su Radio 1`.

"Abbiamo 10 milioni di persone in seria difficoltà economica - ha aggiunto Toninelli - e noi dovremmo dire a queste persone che ci hanno votato, che vedono in noi l`ultima speranza rimasta, di fare un anno, un anno e mezzo, di governo che bivacca e non fa nulla, solo per far sembrare che ci sia stabilità?".