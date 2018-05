Roma, 3 mag. - "Salvini ha tradito non solo i propri elettori ma ha tradito gli italiani. Se fermo per strada 10 persone e dico a queste persone se secondo loro un governo che gli migliori la vita può essere un governo con dentro e al centro Berlusconi che tiene al guinzaglio Salvini che ha preso più voti, tutti mi risponderebbero che è una pura follia, non può essere un governo di cambiamento". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, ai microfoni di `6 su Radio 1`.