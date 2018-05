Governo, Toninelli: Lega ha abbracciato Berlusconi, non italiani

Roma, 3 mag. - "Sono rimasto fino a ieri sera a parlare con tanti nostri senatori e nostri deputati e non ho visto nessun tipo di malumore sulla richiesta di Di Maio di tornare al voto". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, intervenendo a `6 su Radio 1` sulla possibilità ventilata dal leader pentastellato di tornare a nuove elezioni.

"Abbiamo cercato di fare una cosa rivoluzionaria - ha proseguito Toninelli - dar vita a un governo che avesse ben indicato cosa dovesse fare, parlo del contratto di governo, e dall`altra parte abbiamo avuto i soliti vecchi partiti sabotatori del cambiamento che invece hanno ragionato con logiche personali di convenienza e hanno fatto buttare via all`Italia e al Presidente della Repubblica ben 60 giorni. Dopo 60 giorni di tentativi per fare un governo in cui noi c`eravamo come unica forza politica a fare proposte - ha rilevato - abbiamo trovato la Lega di Salvini che ha mantenuto l`abbraccio a Berlusconi e non ha voluto abbracciare gli italiani e il cambiamento, dall`altra parte un Pd che è ancora rovinato e tenuto in mano da un Renzi che detta la linea andando in Tv. Siamo alla follia più totale".