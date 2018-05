Pakistan, inaugurato nuovo aeroporto internazionale di Islamabad

Islamabad, 3 mag. - Il nuovo e a lungo atteso aeroporto di Islamabad viene inaugurato ufficialmente oggi, dopo anni di ritardi e imbarazzanti contrattempi che hanno portato a galla le difficoltà di costruire moderne infrastrutture nel caotico Pakistan.

"Il nuovo aeroporto internazionale di Islamabad diventa pienamente operativo da oggi, con la partenza e l'arrivo di diversi voli nazionali e internazionali", ha dichiarato Pervez George, portavoce dell'Autorità dell'Aviazione civile del Pakistan.

"I voli sono decollati e atterrati come da programma", ha aggiunto a proposito del nuovo aeroporto. Lo scalo dovrebbe riuscire a gestire oltre nove milioni di passeggeri l'anno, con la Cina che ha lanciato investimenti per miliardi di dollari nel Pakistan e un miglioramento delle condizioni di sicurezza che ha alimentato le speranze per lo sviluppo del Paese.

(fonte AFP)