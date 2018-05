Governo, Tajani: Salvini premier per un governo autorevole in Ue

Roma, 3 mag. - "Affidare un incarico a un leader del centrodestra, come Salvini, potrebbe essere un modo per sbloccare la situazione" sul fatto che l'Italia in questo momento sia "un paese poco seguito" in ambito Ue. Il centrodestra "è la prima coalizione e, anche se non ha la maggioranza assoluta, potrebbe ottenere una forma di sostegno da altre forze politiche". E l'esecutivo di minoranza "potrebbe essere un'idea". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani (FI) in una intervista a La Stampa.

Per Tajani il rischio per l'Italia, con partite importanti da giocare a Bruxelles, è "di arrivarci in ritardo. E non ce lo possiamo permettere. Queste trattative", a partire da quella sul bilancio comunitario, "non possono essere delegate alla diplomazia. Sono partite che vanno giocate dalla politica con una presenza forte a Bruxelles, non vanno seguite con la mano sinistra: il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. C`è bisogno di un governo competente e autorevole". Sul bilancio Ue, ha sottolineato, "è normale che ci sia un tira e molla. Sarà una trattativa difficile e i veti incrociati fanno parte della strategia di ogni singolo attore. Anche noi, come Parlamento, giocheremo un ruolo fondamentale. Abbiamo avviato un gruppo di contatto che si occuperà del braccio di ferro con il Consiglio. Ma è lì che ogni Stato deve far valere le proprie ragioni: non aspettiamoci che gli altri facciano opere di carità verso di noi". Per l'Italia "in questo momento tutti ci affidiamo al Presidente della Repubblica, vediamo cosa deciderà".