Bayer: utile primo trimestre in calo del 6,2%, taglia outlook 2018

Roma, 3 mag. - Bayer, colosso della chimica tedesco, ha chiuso il primo trimestre con un utile in calo del 6,2% a 1,95 miliardi. In diminuzione anche i ricavi che si sono attestati 9,1 miliardi di euro (-5,6%). Le vendite sono diminuite in tutte le divisioni del gruppo. La società ha, quindi, rivisto al ribasso l'outlook sul 2018.

Pesano sui conti l'effetto cambi e la fusione con Monsanto, una delle più grandi acquisizioni nella storia aziendale tedesca con un valore di circa 62,5 miliardi di dollari. Sull'operazione la società ha riferito che si aspetta che l'accordo si concluda nel secondo trimestre di quest'anno.