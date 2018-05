Governo, Calenda: prima le riforme e poi il voto

Roma, 3 mag. - "Proviamo a concentrarci in questa Legislatura su un governo istituzionale e un Parlamento che chiudano la seconda repubblica e aprano la terza in modo ordinato con tre punti: legge elettorale a doppio turno, clausola di supremazia e allora sì un pò più di federalismo. Poi si vota". A dirlo in un'intervista al Corriere, Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo del governo uscente.

Secondo Calenda non ci vorranno 5 anni ma "un anno e mezzo. Di Maio e Salvini - dice - dovrebbero capire che è anche nel loro interesse un sistema che funziona, perché alla prova del governo si soccombe facilmente se non si hanno strumenti adeguati".

L`intesa del Pd con i soli 5 Stelle, prosegue Calenda, "è sbagliata, perché le loro proposte sono fondate su una fuga dalla realtà e dalla responsabilità. Il rischio è di finire come su Ilva dove Emiliano insegue i 5Stelle per chiuderla senza dare valide alternativeelasciando il conto ai cittadini. Fare la ruota di scorta ad un governo Di Maio mi sembra fuori dalla realtà. Renzi ha avuto ragione". Per il Pd, sottolinea ancora Calenda, "credo proprio ci voglia una segreteria costituente della quale Renzi faccia parte insieme a Paolo Gentiloni, a Enrico Letta e agli altri ex segretari del Pd. Che ci si confronti in una sede ristretta e poi si esca con una posizione unica".