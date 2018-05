Indosuez Wealth Management completa acquisizione di Banca Leonardo

Roma, 3 mag. - Indosuez Wealth Management, brand globale specializzato nel wealth management del Gruppo Crédit Agricole, è lieta di annunciare la conclusione dell`acquisizione del 94,1% di Banca Leonardo, uno dei leader italiani del wealth management, a seguito dell`approvazione ricevuta dalle autorità di vigilanza.

L`acquisizione, annunciata inizialmente nel novembre 2017, rafforza ulteriormente la presenza del gruppo in Italia. L`unione di tali attività permetterà di riunire 230 collaboratori in sei città diverse, tutti al servizio dei nostri clienti. Il totale delle masse in gestione nella Penisola arriverà a circa 7 miliardi di euro.

Olivier Chatain, ceo di CA Indosuez Wealth (Europe), ha commentato: "La conclusione di questa operazione rappresenta un passo importante per il nostro sviluppo in Italia, uno dei 'core market' del Gruppo. I nostri team sono impazienti di lavorare al fianco dei nuovi colleghi di Banca Leonardo, un solido e prestigioso attore del wealth management in Italia. La nostra ambizione comune è di proporre un`offerta completa e personalizzata di wealth management alle famiglie e agli imprenditori italiani".

L`operazione avrà un impatto di circa 1 punto base sul Common Equity Tier 1 ratio di Crédit Agricole S.A., e nessun impatto significativo sul Common Equity Tier 1 ratio del Gruppo Crédit Agricole.