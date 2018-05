Siria,Lavrov: comportamento Usa e alleati "gravido di conseguenze"

Roma, 3 mag. - Non potrà che essere gravido delle peggiori conseguenze l'attacco sulla siria degli Usa, della Francia e della Gran Bretagna. Così il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una lunga intervista con il settimanale Panorama. "Chiara manifestazione" di una "linea distruttiva sono stati gli attacchi missilistici al territorio della Repubblica araba siriana, inflitti il 14 aprile con un pretesto assolutamente inventato".

Secondo Lavrov "un tale comportamento irresponsabile è gravido delle più gravi conseguenze per la sicurezza globale. E quelli che oggi giocano con il fuoco in varie regioni, cercando di foraggiare i terroristi per sfruttarli nei loro giochi geopolitici, domani dovranno pagarne il prezzo in casa propria".