Russia: Europa pacifica costantemente spinta verso Guerra fredda

Roma, 3 mag. - "Europa pacifica e prospera, non voglia ritornare allo scontro di quella 'guerra fredda', verso la quale è costantemente sospinta". Così il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una lunga intervista con il settimanale Panorama. Secondo il capo della diplomazia russa "crescono gli sforzi per implementare un sistema di difesa missilistica globale che vanno a minare la stabilità strategica, viene rafforzato il potenziale bellico e cresce, in misura inadeguata alla realtà, l'attività militare della NATO in Europa".

Lavrov esprime inoltre preoccupazione per "la flagrante violazione da parte degli USA e dei suoi alleati del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, l'interferenza negli affari interni degli Stati".