Amministrative Inghilterra: nuova prova per la premier ... -2

Londra, 3 mag. - Rispetto a qualche mese fa, quando dei conservatori sostenevano che un risultato negativo alle amministrative avrebbe potuto destabilizzare il premierato di May, la primo ministro sembra aver consolidato la sua posizione. I conservatori hanno un punto di vantaggio nei sondaggi nazionali e hanno già messo le mani avanti e parlato della possibilità di perdere alcuni consigli.

Il voto impensierisce anche il leader Jeremy Corbyn che dopo l'exploit delle ultime elezioni anticipate, si presenta al voto per la prima volta come favorito. Ma, sottolinea il Financial Times, è reduce da un mese difficile, a causa delle critiche di anti-semitismo al partito. Se non dovesse farcela nel borough di Barnet, che ha una nutrita comunità ebraica, Corbyn potrebbe dover far fronte a nuovi attacchi fra le fila laburiste.

Del tutto negative sono le previsioni per gli altri due partiti inglesi, i Libdem e l'Ukip. Il primo, che vorrebbe un secondo referendum sulla Brexit, spera di strappare almeno uno o due consigli a Londra, con relativamente poche chance di successo, il secondo, passato il 2014, suo anno di grazia, dovrebbe rimanere invece di nuovo a bocca asciutta, senza un solo seggio.