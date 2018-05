Amministrative Inghilterra: nuova prova per la premier Theresa May

Londra, 2 mag. - Gli elettori inglesi sono chiamati oggi alle urne per rinnovare le amministrazioni locali, un voto che rivelerà se le battaglie sulla Brexit e l'immigrazione hanno compromesso il governo di Theresa May. Sono in totale 151 i consigli da ricomporre mentre in cinque circoscrizioni di Londra si eleggono i locali sindaci.

Il partito conservatore di Theresa May dovrebbe subire delle perdite anche se ha guadagnato terreno negli ultimi sondaggi. Nel 2014 l'affluenza alle urne era stata solo de 35%.

I Tory dovrebbero mantenere i loro feudi di Londra di Westminster e Wandsworth. Anche se il risultato non è scontato a causa dei cambiamenti demografici e per il fatto che rispettivamente il 69% e il 75% dei residenti nel 2016 aveva votato per rimanere in Europa. I conservatori confidano di confermare anche il borough di Kensington e Chelsea.

Secondo un sondaggio YouGov pubblicato il 26 aprile, a Londra il Labour sarebbe comunque in vantaggio del 22% sui conservatori, un distacco che implicherebbe il migliore risultato nella capitale da 40 anni a questa parte. Tradotto in percentuale di voti: i laburisti arriverebbero al 51% i conservatori al 29% , il liberal-democratico a circa l`11%.

Ma Londra non è il barometro dell'opinione nazionale. Il Labour punta a scalzare i conservatori da Trafford, nella Greater Manchester. Dan Jarvis, deputato Labour, è favorito per la poltrona di sindaco di Sheffield. (segue)