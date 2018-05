Gb, esplosione a Festival ebraico Stamford Hill: 10 feriti

Roma, 3 mag. - Dieci persone sono state ricoverate per le ferite riportate al volto in un'esplosione avvenuta durante un falò a un festival ebraico a Stamford Hill, Londra. Lo ha riferito la polizia.

Alcuni quotidiano locali hanno parlato di 30 feriti, ma soltanto 10 sono stati ricoverati secondo le autorità. Secondo il sito internet ebraico The Yeshiva World dal falò si è sprigionata un'esplosione quando è stato acceso in occasione della festività del Lag B'Omer. Secondo alcuni testimoni sarebbe stata gettata benzina sulle fiamme, per altri, invece, a causare l'incidente sarebbe stato un telefono cellulare gettato dentro.