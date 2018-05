Australia, Commonwealth Bank ha perso dati di 20 milioni di clienti

Roma, 3 mag. - La Commonwealth Bank australiana ha ammesso di aver perso i dati bancari di oltre 20 milioni di persone. Nomi, indirizzi, numeri di conto erano stati registrati su due nastri magnetici che sono stati distrutti da una società appaltatrice nel 2016, scrive Bbc.

Non avendo le prove che i nastri fossero stati realmente distrutti la banca non aveva avvertito i clienti del potenziale problema, ma ha annunciato l'accaduto dopo un'indagine che ha stabilito la più verosimile delle conclusioni per la vicenda, cioè che il nastro sia andato distrutto. Si tratta dell'ultimo di una serie di scandali che hanno coinvolto il principale istituto di credito d'Australia.