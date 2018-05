Somalia, Croce Rossa: rapita infermiera tedesca a Mogadiscio

Mogadiscio, 3 mag. - Un gruppo di uomini armati ha rapito un'infermiera tedesca che lavora per la Commissione internazionale della Croce rossa da un compound di Mogadiscio, in Somalia. Lo ha annunciato il gruppo.

"Siamo molto preoccupati della sicurezza dei nostri colleghi - ha dichiarato Daniel O'Malley, numero due della Croce rossa in Somalia - E' un'infermiera che lavora ogni giorno per salvare vite e migliorare la salute dei più deboli in Somalia".

La Croce Rossa ha reso noto che il rapimento è avvenuto alle 20:00 ora locale (le 18:00 in Italia) e ha aggiunto di essere "in contatto con diverse autorità per cercare di garantire il suo rilascio".

(fonte afp)