Lavrov: per ora con Usa situazione relazioni continua deteriorarsi

Roma, 3 mag. - "Per ora la situazione delle relazioni continua a deteriorarsi". Così sui rapporti Mosca-Washington il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una lunga intervista con il settimanale Panorama. "Anche quando dal presidente degli Stati Uniti vengono alcuni impulsi positivi, - dice Lavrov - questi vengono completamente annullati da una eccezionale russofobia dell'establishment americano che presenta il nostro Paese come una minaccia e si dichiara a favore di un 'sistematico contenimento' della Russia che prevede l'applicazione delle sanzioni e di altri strumenti di pressione. Tutto questo, naturalmente, nasce da disaccordi politici interni a Washington e non ha nulla a che fare con la realtà".