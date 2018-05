Roma, 3 mag. - "Il nostro grande team finanziario è in Cina per cercare di negoziare le condizioni sul commercio! Non vedo l'ora di essere con il presidente Xi in un futuro non troppo lontano. Avremo sempre un rapporto (molto) buono!". Così il presidente americano Donald Trump annunciando l'arrivo di una delegazione statunitense a Pechino per negoziare condizioni di commercio eque con la Cina.