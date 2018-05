Roma, 3 mag. - Diciotto deputati Repubblicani hanno presentato la nomination del presidente Donald Trump per il Nobel per la Pace, con una lettera alla Commissione norvegese in cui si chiede di riconoscere "il lavoro" del numero uno della Casa bianca "nella fine della guerra in Corea, nella denuclearizzazione della penisola coreana e per aver portato la pace nella regione".

Per il 2018 ci sono ben 330 candidati per il Nobel per la pace che verrà annunciato a dicembre.