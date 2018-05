Spotify, conti in linea con attese, ma non fa utili. Titolo... -2

New York, 3 mag. - Gli abbonati a pagamento hanno toccato quota 75 milioni, contro attese per 75,1 milioni. Per quanto riguarda gli utenti con piano gratuito e pubblicità, il gruppo ne ha 99 milioni, sopra il consensus di 98 milioni. Le previsioni per il trimestre in corso sono uguali a quelle fatte a inizio anno: 1,1-1,3 miliardi di euro di ricavi, contro 1,29 miliardi previsti dal mercato. Utenti a pagamento: 79-83 milioni, contro 82,1 milioni previsti dagli analisti. Nell'anno il gruppo prevede di perdere 330 milioni di euro, una cifra confermata rispetto a quanto già previsto all'inizio del 2018.

Ma a preoccupare gli investitori - dopo un esordio a Wall Street strepitoso lo scorso 3 aprile con una chiusura in rialzo del 13% - è l'aumento della competizione da parte di colossi come Apple e Amazon che stanno investendo moltissimo nei loro servizi di musica in streaming. Fino a oggi gli analisti avevano definito Spotify come il corrispettivo di Netflix per la musica: un business con alti costi di produzione (per Spotify si parla di pagamento dei diritti soprattutto) ma che sul lungo termine arriverà ad avere un enorme fetta di mercato e a guadagnare. Il titolo ha chiuso la seduta di ieri a Wall Street in rialzo del 3,11% a quota 170 dollari ad azione.