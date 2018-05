Spotify, conti in linea con attese, ma non fa utili. Titolo crolla

New York, 3 mag. - Le azioni di Spotify sono scese di più del 7% nel dopo mercato, quando il gruppo di musica in streaming svedese ha pubblicato conti deludenti, dei primi tre mesi dal suo debutto a Wall Street. Nonostante la società abbia registrato un totale di 170 milioni di utenti - con 75 milioni a pagamento, (in linea con le attese) - continua a perdere denaro. Sta infatti investendo in ricerca e sviluppo: questo settore ha visto il 50% delle assunzioni del primo trimestre del 2018. Inoltre Spotify ha confermato le previsioni per il trimestre in corso, mentre gli analisti si attendevano un rialzo.

Nel dettaglio: i ricavi sono stati di 1,14 miliardi di euro, in linea con le attese del mercato. Nello stesso periodo dell'anno scorso Spotify aveva raggiunto 902 milioni di dollari nei ricavi. La perdita netta è stata di 169 milioni di euro, 1,01 euro ad azione, contro 173 milioni di euro, 1,15 euro ad azione, dello stesso periodo di un anno fa. Il mercato si attendeva una perdita più contenuta, di 28 centesimi ad azione.

(segue)