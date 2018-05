Usa, Giuliani: Trump rimborsò legale per soldi dati a attrice hard

Washington, 3 mag. - Donald Trump ha rimborsato il suo legale Michael Cohen dei 130 mila dollari pagati all'attrice porno Stormy Daniels, per non parlare della presunta relazione con il presidente Usa. Lo ha dichiarato l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani in un'intervista a Fox News, di fatto contraddicendo quanto detto dallo stesso Trump sulla questoone.

"Hanno fatto transitare" il denaro "attraverso una società legale e il presidente l'ha rimborsata" nell'arco "di alcuni mesi", ha detto Giuliani, che recentemente è entrato a far parte del team di avvocati di Trump.

Giuliani ha anche aggiunto che il pagamento non rappresenta una violazione delle regole di finanziamento della campagna perché "non erano soldi della campagna". La somma venne versata a Daniels pochi giorni prima delle elezioni presidenziali del 2016 e alcuni avevano insinuato che Cohen avesse usato i fondi della campagna perché si trattava di mettere a tacere una storia negativa per l'immagine del candidato.

Trump ha negato in precedenza di essere a conoscenza del pagamento, ma la scorsa settimana ha ammesso che Cohen aveva trovato un "accordo" con l'attrice al posto suo. "Chiedete a Michael Cohen, è il mio avvocato" ha risposto pochi giorni fa incalzato ancora sul tema, ma su dove e come avesse trovato i soldi per il pagamento, il presidente Usa ha sempre risposto di "non saperlo".

Giuliani ha aggiunto poi sul Wall Street Journal che Trump "probabilmente non era a conoscenza" del pagamento quando è stato fatto, avendo dato a Cohen ampia "discrezionalità per risolverlo". La risposta del legale di Stormy Daniels non si è fatta attendere: "Trump ha mentito".

(fonte afp)