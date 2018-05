Tesla: conti sopra stime, gruppo redditizio da seconda metà 2018

New York, 3 mag. - Tesla ha chiuso un altro trimestre in perdita ma ha comunque superato le stime degli analisti, che si aspettavano un risultato peggiore. Il produttore di auto elettriche ha inoltre confermato la previsione fatta lo scorso aprile dal suo Ceo Elon Musk, ossia che dalla seconda metà del 2018 sarà redditizio e con un flusso di cassa positivo. In aggiunta, l'azienda ha ribadito il suo target di produzione pari a 5mila unità settimanali della sua Model 3, la berlina pensata per il mercato di massa. Quell'obiettivo dovrebbe essere toccato "tra circa due mesi" dopo problemi che hanno costretto l'azienda a una produzione, iniziata lo scorso luglio, più contenuta del previsto ma che è rimasta sopra le 2mila unità settimanali negli ultimi 21 giorni.

Nei tre mesi al 31 marzo scorso, la perdita attribuibile ai soci di Tesla è stata di 709,6 milioni di dollari, più ampia di quella da 303,3 milioni dello stesso periodo del 2017. Al netto di voci straordinarie, la perdita è stata di 3,35 dollari per titolo contro quella da 1,33 dollari per azione di un anno prima; gli analisti avevano però calcolato una perdita di 3,58 dollari per azione.

I ricavi trimestrali sono aumentati in un anno a 3,41 miliardi di dollari da 2,70 miliardi, superando il consenso fermo a 3,28 miliardi. Le vendite di auto hanno registrato un +19% annuo a 2,74 miliardi; quelle di pannelli solari e batterie sono balzate del 92% a 410 milioni, sopra le attese degli analisti per 300 milioni circa.

Dalla fine del 2017, Tesla ha bruciato 700 milioni di dollari lasciando il totale di cash a disposizione a quota 2,7 miliardi. Nella lettera agli azionisti, il Ceo Musk ha detto che Tesla ha ridotto le spese per capitale, che a fine 2018 saranno leggermente inferiori ai 3 miliardi contri i 3,4 miliardi del 2017.

Il mercato è tuttavia convinto che Tesla potrebbe avere bisogno di più contante se vuole accelerare la produzione internazionale o sviluppare il suo prossimo veicolo, Model Y.

Il titolo Tesla ieri nel dopo mercato aveva inizialmente corso per poi cambiare rotta perdendo oltre l'1%. La seduta si era conclusa in aumento dello 0,41% a 301,15 dollari, in controtendenza rispetto a una giornata chiusa con indici in calo.