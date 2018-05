Fed: tassi fermi ma saliranno, inflazione in ripresa -3

New York, 2 mag. - La speranza, tra gli investitori, è che non ci sia un rialzo improvviso dell'inflazione, che costringerebbe strette monetarie più repentine. Il Fondo monetario internazionale, nel corso dei suoi Spring Meetings di aprile, non aveva escluso un simile scenario. Non a caso, rispetto a un mese fa sono aumentate le probabilità che nel 2018 la Fed alzi il costo del denaro un totale di quattro volte e non solo tre come fino ad ora preventivato.

La Fed - che ha modificato il suo linguaggio per riflettere gli sviluppi sull'inflazione - ha evitato di parlare di trattative commerciali. Di sicuro le monitorerà anche perché l'incertezza in questo campo sembra avere pesato sull'economia dell'Eurozona, che nel 2017 aveva contribuito a trainare al rialzo quella globale: nel primo trimestre del 2018 c'è stata l'espansione più contenuta in 18 mesi. Intanto l'Unione europea continua a chiedere un'esenzione permanente, e non solo temporanea, ai dazi su acciaio e alluminio voluti dall'amministrazione Trump. Su questo si continuerà a trattare fino al primo giugno mentre da stasera a Pechino la delegazione Usa negozierà con gli uomini di Xi Jinping per evitare una guerra commerciale che secondo S&P finirebbe per ledere più le aziende Usa di quelle cinesi.