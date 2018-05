Emirates cerca personale di bordo, selezione 5 maggio a Malpensa

Milano, 2 mag. - La compagnia aerea Emirates cerca cerca nuovo personale di bordo italiano e organizza per questo una giornata di selezione in programma sabato 5 maggio presso l`Hotel & Conference Centre Sheraton di Malpensa. La selezione comincerà alle ore 8 in punto e ai candidati verrà chiesto di passare l`intera giornata di reclutamento presso l`hotel. I candidati potranno presentarsi direttamente sul posto con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una foto recente. I selezionati saranno informati circa gli orari degli ulteriori passaggi e colloqui. Il personale di volo del vettore proviene da più di 135 nazionalità. Gli italiani sono oltre 500. Emirates opera voli verso l`Italia da 26 anni e attualmente offre 49 voli settimanali tra Dubai e quattro città italiane, cioè Milano, Roma, Venezia e Roma, oltre al volo diretto tra Milano e New York.