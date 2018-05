Lavoro, Gelmini: donne penalizzate, servono politiche per famiglia

Roma, 2 mag. - "La crescita dell'occupazione a marzo è dovuta interamente alla componente maschile (+81 mila), mentre per le donne si registra un calo (-19 mila). I dati diffusi oggi dall'Istat fotografano uno scenario inaccettabile per un Paese occidentale come l'Italia. Nel mercato del lavoro soprattutto le donne rischiano di essere penalizzate anche per l'assenza di specifiche politiche di accompagnamento e di conciliazione tra vita e lavoro, su cui occorre fare di più in un Paese in cui gran parte degli oneri demografici di cura dei bambini e degli anziani ricadono sulle loro stalle". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Mentre Di Maio & Company si arroccano nel Palazzo e causano la situazione di stallo di queste settimane - prosegue - ci sarebbero centinaia di cose da fare per i nostri cittadini. Una delle più importanti, ben presente nel programma di centrodestra, è un deciso rilancio delle politiche per la famiglia. Misure serie e strutturali per favorire la natalità e per aiutare le donne-mamme-lavoratrici anche attraverso la promozione di nuove modalità di organizzazione del lavoro, come lo smart working e l'estensione delle misure di welfare aziendale per le donne che lavorano. Dover scegliere tra lavoro e famiglia non è più accettabile. Basta perdite di tempo. Creiamo per le donne le condizioni per entrare e rimanere nel mercato del lavoro".