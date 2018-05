Alpitour: Tamburi sale al 70% del capitale, obiettivo... -2

Milano, 2 mag. - Si conclude un percorso durato 5 anni in cui Wise e ILP III hanno supportato il management, guidato da Burgio nel raggiungimento di importanti risultati, sia a livello economico finanziario sia industriale - scrivono in una nota i fondi - Alpitour ha davanti a sé importanti opportunità di sviluppo, che verranno perseguiti in continuità dal management team e dagli azionisti. Per questa ragione Wise Sgr ha deciso di mantenere una partecipazione nel gruppo.

"Questa operazione conclude una fase importante nella storia del gruppo Alpitour, ma ne apre una altrettanto entusiasmante: siamo felici di rimanere in Alpitour insieme al management e ad Asset Italia 1, dando il nostro contributo per il raggiungimento di importanti obiettivi di crescita", ha dichiarato Paolo Gambarini di Wise SGR.

"Questa soluzione, maturata all`interno dei principali azionisti, consentirà a Burgio e al proprio management di potere perseguire, con continuità e stabilità, i piani di sviluppo definiti ed inoltre permetterà al Gruppo Alpitour di ricoprire, nel prossimo futuro, una posizione di rilievo nel panorama europeo dei tour operator", ha dichiarato Jean-François Aron di J.Hirsch & Co.