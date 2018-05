Apple, un buy-back che vale come il Pil della Serbia

Roma, 2 mag. - Si profila un anno record a Wall Street per le operazioni di buy-back. Grazie alla riduzione della tassazione corporate varata dall'amministrazione Trump, i colossi americani premono sull'acceleratore per trasferire valore agli azionisti con ricchi piani di acquisto di azioni proprie.

Apple ha annunciato un buy-back da 100 miliardi di dollari, pari al Pil di un paese come la Serbia. Anche se la liquidità del gruppo di Cupertino è leggermente scesa alla fine del terzo trimestre, nelle casse di Apple ci sono disponibilità per 267 miliardi di dollari.

Il nuovo buy-back di Apple non è il record. Il più elevato piano di acquisto di azioni proprie è sempre targato Apple e si tratta di quello che terminerà nel secondo trimestre dell'anno in corso per un ammontare di 210 miliardi.

La voglia di buy-back, nonostante i corsi azionari a livelli record, è molto diffusa. Gli analisti di JP Morgan stimano che nel 2018 le società dell'indice S&P 500 procederanno con buy-back per oltre 800 miliardi di dollari. Dall'inizio dell'anno il totale già supera i 300 miliardi.

Oltre a Apple, tra i maggiori programmi figurano quelli di Cisco Systems con 25 miliardi di dollari, Wells Fargo 21 miliardi, PepsiCo 15 miliardi, Broadcom 12 miliardi, AbbVie e Amgen 10 miliardi, Alphabet 8,6 miliardi, Visa 7,5 miliardi.

Dal 2009 a fine 2017 i flussi di buy-back sono ammontati a 3.500 miliardi di dollari con un trend crescente negli ultimi tre anni. Nel 2017 il flusso complessivo ha superato i 500 miliardi ma per il 2018 l'asticella dovrebbe salire sopra gli 800 miliardi di dollari.

La riforma fiscale di Trump incentiva le società americane a rimpatriare la liquidità parcheggiata all'estero grazie a una aliquota del 15,5% rispetto alla precedente del 35%. Nel caso di Apple la liquidità detenuta all'estero sfiora i 250 miliardi di dollari.