"Fare cinama": Maeci lancia settimana del cinema italiano nel mondo -3

Roma, 2 mag. -

Evento di lancio di "Fare Cinema" a Cinecittà - Nella suggestiva cornice degli Studi di Cinecittà, il 3 maggio si svolgerà l`evento di lancio di "Fare Cinema": una serata che alternerà musica - con l`esecuzione dal vivo di brani di Rota, Morricone, Piovani e Piccioni, interpretate dal Quartetto Pessoa & Leandro Piccioni - e testimonianze, alla presenza di un pubblico nazionale e internazionale. Dopo una visita ai set più rappresentativi di Cinecittà, gli ospiti avranno l`occasione di conoscere i protagonisti del cinema italiano e internazionale (è confermata la presenza dei Premi Oscar Ennio Morricone e Gabriella Pescucci, di Paolo Genovese) e i testimonial scelti per parlare in tutto il mondo del cinema italiano. A chiudere la serata, le grandi emozioni del cinema saranno affidate alla musica di Ennio Morricone, presente in sala, in omaggio ad una carriera di grandissimo prestigio a livello nazionale e internazionale. La regia dell`evento è a cura di Rolando Ravello, conduce la serata l`attrice Claudia Crisafio.