Bilancio Ue 2021-20, cifre e novità di proposta Commissione -9

Bruxelles, 2 mag. - E se la Francia e la Germania si sono già dichiarate disponibili, in principio, ad aumentare leggermente la propria contribuzione, ci sono paesi, come l'Austria, l'Olanda, la Danimarca che non intendono dare un euro in più. Neanche per cancellare il loro "rebate" ora che, senza il Regno Unito, non ha più ragion d'essere.

Per convincere i paesi recalcitranti, la Commissione propone di eliminare tutte le "correzioni" non di colpo, come sarebbe logico con l'uscita di Londra dall'Ue, ma progressivamente nell'arco di cinque anni.

Sulla base delle proposte di oggi, la Commissione presenterà nelle prossime settimane ulteriori dettagli sui futuri programmi di spesa settoriali. La decisione sul futuro bilancio pluriennale spetterà poi al Consiglio, che delibererà all'unanimità, dopo l'approvazione del Parlamento europeo. Perché non si ripeta quanto è successo l'ultima volta, nel 2013, con il ritardo nell'avvio dei principali programmi di spesa e il rinvio di progetti in grado di stimolare la ripresa economica; la Commissione spinge perché ai negoziati sul nuovo bilancio sia accordata la massima priorità, in modo da giungere a un accordo prima delle elezioni europee di maggio 2019.