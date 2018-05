Bilancio Ue 2021-20, cifre e novità di proposta Commissione -8

Bruxelles, 2 mag. - Inoltre, la proposta prevede tre nuove risorse proprie, che dovrebbero finanziare il 12% circa del bilancio totale dell'Ue e potrebbero apportare fino a 22 miliardi di euro all'anno: il 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni; un'aliquota di prelievo del 3% applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (che verrà introdotta gradualmente, una volta adottata la legislazione necessaria); un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 € al chilogrammo).

Infine, la Brexit non pone solo il problema della perdita della contribuzione del Regno Unito al bilancio Ue. Con Londra fuori dall'Ue finisce il "rebate" britannico (la "correzione", o restituzione al Regno Unito di una parte della sua contribuzione annuale), e bisognerà cancellare anche i meccanismi compensativi ("correzioni sulle correzioni") che col tempo erano stati introdotti a favore di alcuni paesi "contributori netti" (Germania, Olanda, Danimarca, Austria e Svezia). Si tratta di una semplificazione, ma che sarà piuttosto complicata da attuare, perché comporterà, in concreto, che quei paesi dovranno pagare di più alle case comunitarie. (Segue)