Bilancio Ue 2021-20, cifre e novità di proposta Commissione -7

Bruxelles, 2 mag. - Il secondo strumento sarebbe finalizzato a una funzione di stabilizzazione degli investimenti, per contribuire a mantenerne il livello in caso di gravi shock economici "asimmetrici" in uno o più Stati membri. Inizialmente opererà attraverso prestiti "back-to-back" garantiti dal bilancio dell'Ue con un massimale di 30 miliardi di euro, cui si abbinerà un'assistenza finanziaria ai paesi interessati a copertura dell'onere degli interessi. I prestiti forniranno un sostegno finanziario aggiuntivo nei momenti in cui le finanze pubbliche sono sotto pressione.

Altra novità importante è quella che riguarda il sistema di finanziamento, con la proposta di diversificare le fonti di entrate del bilancio Ue e introdurre nuove "risorse proprie". La Commissione propone innanzitutto di semplificare l'attuale risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (Iva), e di ridurre dal 20% al 10% gli importi che gli Stati membri trattengono all'atto della riscossione dei tributi doganali e versano al bilancio Ue. (Segue)