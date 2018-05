Wall Street abbandona Snapchat, titolo -21,5%

New York, 2 mag. - Wall Street ha deciso di abbandonare Snapchat: il titolo della celebre app perde a Wall Street il 21,5% a 11,08 dollari all'indomani di una trimestrale deludente. Per questo gli analisti sono sempre più scettici sulle prospettive dell'azienda. Non a caso il titolo con simbolo SNAP oggi ha iniziato gli scambi in borsa a un livello mai così basso e la fine della seduta non sarà delle migliori.

Nel primo trimestre del 2018 l'azienda ha registrato una perdita di 385,8 milioni di dollari, più contenuta rispetto a quella da 2,2 miliardi dello stesso periodo dell'esercizio precedente (quando fu condizionata da spese una tantum legate all'Ipo).

I ricavi sono cresciuti del 54% annuo a 230,7 milioni di dollari, sotto i 243 milioni attesi dagli analisti.

Per il trimestre in corso, Snapchat prevede una "decelerazione sostanziale" anno su anno delle vendite, colpa dei prezzi delle pubblicità (scesi del 65% nel periodo). E' la dimostrazione che il nuovo design della app stenta a fare presa tra gli utenti. Tra gennaio e marzo, il gruppo ne ha conquistati 4 milioni ma gli analisti se ne aspettavano 7 milioni.