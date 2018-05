Bilancio Ue 2021-20, cifre e novità di proposta Commissione -6

Bruxelles, 2 mag. - E' chiaro che, per ottenere l'approvazione unanime necessaria in Consiglio Ue per il nuovo quadro finanziario pluriennale, la Commissione non poteva proporre un meccanismo sanzionatorio diretto per chi viola lo stato di diritto, che sembrerebbe fatto su misura contro l'Ungheria e la Polonia. Ecco allora quest'idea di guardare non al principio in sé (rispetto delle regole democratiche), ma piuttosto alle "conseguenze finanziarie" che le "carenze generalizzate" in questo campo potrebbero avere. Resta da dimostrare che, così "dissimulato", il meccanismo sarà comunque approvato e avrà l'efficacia sperata.

Quanto ai nuovi strumenti di bilancio, il primo prevede un programma di sostegno finanziario e tecnico alle riforme strutturali (quelle previste dal "semestre europeo" dell'Eurozona), con una dotazione complessiva di 25 miliardi di euro. Questo dispositivo potrà essere usato anche come "meccanismo di convergenza" per gli Stati membri non ancora appartenenti alla zona euro che si preparano ad entrarvi. (Segue)