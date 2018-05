Fed: tassi fermi ma saliranno, inflazione in ripresa -2

New York, 2 mag. - Inoltre l'attività economica "è cresciuta a passo moderato" e "continuerà a espandersi" a quel ritmo "nel medio termine" mentre "le condizioni del mercato del lavoro continueranno a restere forti". Come nella riunione di marzo, la Fed ha fatto notare che la crescita delle spese da parte delle famiglie americane ha decelerato rispetto al forte slancio dell'ultimo trimestre del 2017, che ha compreso lo shopping natalizio. Diversamente da allora "gli investimenti fissi aziendali si sono rafforzati notevolmente".

Nonostante i venti, per quanto sopiti, di guerre commerciali tra Usa e Cina, la banca centrale è convinta che "i rischi all'outlook economico sembrino in generale equilibrati". Per il momento, la politica monetaria americana resta "accomodante". Ora che la piena occupazione è stata raggiunta e la stabilità dei prezzi è finalmente a portata di mano (si tratta dei due obiettivi previsti nel mandato della Fed), all'istituto non resta che "minitorare attentamente gli sviluppi attuali e attesi dell'inflazione rispetto al suo obiettivo". Saranno quegli sviluppi a determinare la rotta dei tassi di interesse, insieme agli altri dati macroeconomici. (Segue)