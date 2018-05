Fed: tassi fermi ma saliranno, inflazione in ripresa

New York, 2 mag. - Dalla Federal Reserve non è arrivata nessuna sorpresa: come ampiamente previsto, la banca centrale Usa ha lasciato i tassi all'1,5-1,75% ma continua a prevederne un "ulteriore rialzo graduale"; non a caso il mercato si aspetta la prossima stretta, dopo quella di marzo, a giugno. L'istituto guidato da Jerome Powell non ha stupito nemmeno sul fronte dell'inflazione, riconoscendo che il dato "si è mosso vicino" al tasso annuo di crescita del 2%, equivalente al target fissato dalla Fed stessa. D'altra parte soltanto due giorni fa era stata diffusa la misura dell'inflazione preferita dalla Fed, il personal-consumption expenditures index, che a marzo ha registrato un rialzo annuo del 2% per la prima volta dal febbraio 2017. Powell aveva detto che in primavera le pressioni inflative sarebbero aumentate e il dato ne è stato la riprova. I mercati non hanno reagito, con gli indici che hanno continuato a restare poco mossi e con il rendimento del Treasury a 10 anni rimasto sotto il 3%. Il dollaro tuttavia ha virato in negativo dopo avere raggiunto i massimi del 2018 poco prima della decisione della Fed.

Il quadro descritto dalla Fed è incoraggiante. Il mercato del lavoro "ha continuato a rafforzarsi". Due giorni prima della diffusione del rapporto sull'occupazione americana ad aprile, la banca centrale Usa ha spiegato che "la creazione di posti di lavoro è stata forte, in media, nei mesi recenti e il tasso di disoccupazione è rimasto basso" (è visto scendere al 4% dal 4,1% di marzo, già un minimo di fine 2010). (Segue)