Ue, Confindustria: bilancio va concentrato sulla competitività

Roma, 2 mag. - Con una nota, Confindustria "ritiene che il prossimo bilancio dell'Unione europea (2021-2027) debba essere centrato sulla competitività dell'UE. È questa la sfida principale che l'Europa si trova di fronte".

"Da questo punto di vista l'aumento delle risorse destinate alla ricerca e all'innovazione rappresenta un passo in avanti, ma bisogna fare ancora di più ed essere più ambiziosi. Per l'industria italiana è fondamentale mantenere la centralità della Politica di Coesione e in generale dei finanziamenti destinati alle infrastrutture, che non vanno ridotti perché volano di crescita economica imprescindibile per il nostro sistema produttivo. Occorrerà ora assicurare che vengano semplificate e rese più veloci e trasparenti le procedure per l'utilizzo dei fondi al fine di massimizzare l'efficacia delle risorse pubbliche", sottolinea la nota.

"Ci auguriamo che l'aumento di risorse destinato alla sicurezza, alla gestione dei flussi migratori e alla cooperazione con l'Africa si concretizzi e che gli Stati membri si impegnino a fare la loro parte destinando risorse certe e prevedibili.Quella del bilancio è una partita fondamentale per il futuro dell'Europa e per l'effettiva attuazione dei suoi obiettivi. Ora si apre una fase cruciale di confronto istituzionali", conclude Confindustria.