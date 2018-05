Bilancio Ue 2021-20, cifre e novità di proposta Commissione -5

Bruxelles, 2 mag. - Il "nuovo meccanismo volto a proteggere il bilancio dell'Ue dai rischi finanziari connessi a carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri", secondo la definizione quasi imbarazzante della nota della Commissione, è in realtà quello che è rimasto del tentativo di aumentare, con la minaccia di chiudere il rubinetto dei finanziamenti comunitari, la pressione sui regimi illiberali e autoritari già al potere in alcuni paesi dell'Est (soprattutto Polonia e Ungheria) e che potrebbero affermarsi anche in altri Stati membri con l'onda lunga populista e nazionalista.

La proposta prevede che, in particolare quando vi siano segnalazioni da parte della Corte dei Conti Ue, dell'Ufficio anti frode (Olaf), di organizzazioni internazionali (per esempio il Consiglio d'Europa) o sentenze della Corte europea di Giustizia, la Commissione possa proporre di sospendere, ridurre o restringere l'accesso ai finanziamenti comunitari in modo proporzionale alla natura, alla gravità e alla portata delle carenze relative allo stato di diritto. La proposta dalla Commissione verrebbe poi sottoposta all'approvazione dal Consiglio, ma con votazione "a maggioranza qualificata inversa". Il che significa che potrebbe essere bocciata solo se vi si opponesse la maggioranza qualificata degli Stati. (Segue)