Bilancio Ue 2021-20, cifre e novità di proposta Commissione -4

Bruxelles, 2 mag. - La Commissione intende poi semplificare la struttura del bilancio, riducendo di oltre un terzo il numero dei programmi che passeranno dagli attuali 58 a 37, ad esempio riunendo in nuovi programmi integrati le fonti di finanziamento attualmente frammentate e razionalizzando profondamente l'uso degli strumenti finanziari, anche tramite il nuovo Fondo InvestEU.

Inoltre, la proposta presentata oggi punta a rendere il bilancio Ue più flessibile, per poter spostare, se necessario, una parte delle risorse sia fra i diversi programmi che al loro interno. E' previsto anche il rafforzamento degli strumenti di gestione delle crisi e la creazione di una nuova "Riserva dell'Unione" che permetta di affrontare eventi imprevisti e rispondere a situazioni di emergenza in settori quali la sicurezza e le migrazioni.

Le innovazioni più importanti, comunque, riguardano il nuovo meccanismo che penalizzerebbe finanziariamente i paesi membri in cui si registrino delle "carenze" nello stato di diritto, e i due nuovi strumenti di bilancio per sostenere rispettivamente le riforme strutturali e la stabilizzazione degli investimenti (e dell'occupazione) in caso di "shock asimmetrici". (Segue)