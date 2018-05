Bilancio Ue 2021-20, cifre e novità di proposta Commissione -3

Bruxelles, 2 mag. - Da dove prendere i soldi per finanziare l'aumento delle risorse per le nuove priorità? La riduzione dei finanziamenti colpirà essenzialmente due settori: la Pac, la politica agricola comune (37% del bilancio attuale), e la politica di coesione (35% del bilancio). L'orientamento della Commissione è di proporre una riduzione al 60% del peso totale di queste due voci nel bilancio complessivo, con un 7% in meno nella coesione e il 5% in meno nella Pac.

Proprio la redistribuzione dei finanziamenti nella politica di coesione sarà una delle cose a cui guardare con più attenzione: dopo la crisi, i paesi del Sud ad alta disoccupazione (compresa l'Italia) vorrebbero riprendersi una parte della cospicua fetta di torta che l'ultima volta era andata ai nuovi paesi membri dell'Europa centro orientale, le cui economie vanno oggi meglio proprio grazie ai fondi Ue. La politica di coesione, inoltre, verrà parzialmente riorientata, con un ruolo sempre più importante a sostegno delle riforme strutturali e dell'integrazione a lungo termine dei migranti. (Segue)