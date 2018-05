Bilancio Ue 2021-20, cifre e novità di proposta Commissione -2

Bruxelles, 2 mag. - La proposta della Commissione, però, comprende l'integrazione nel bilancio dell'Ue del Fes (Fondo europeo di sviluppo), principale strumento con cui l'Unione finanzia la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e che finora era basato su un accordo intergovernativo. Se si tiene conto dell'inflazione, e dell'aggiunta del Fes, l'ordine di grandezza del nuovo bilancio pluriennale è analogo a quello del 2014-2020, come riconosce lo stesso Esecutivo comunitario in una nota.

Le nuove priorità, per le quali vengono aumentati i finanziamenti, riguardano la ricerca e l'innovazione (+50%, con 100 miliardi dedicati ai programmi di Horizon Europe e nel quadro dell'Euratom), l'economia digitale (con i fondi moltiplicati per nove), la gestione delle frontiere, dei flussi migratori e dell'asilo (fondi triplicati, da 13 a 33 miliardi di euro), la sicurezza e la difesa (con un aumento del 40% per la sicurezza e la creazione di un Fondo per la difesa da 13 miliardi e un contributo di 6,5 miliardi dalla Connecting Europe Facility alla "mobilità militare"), l'azione esterna (120 miliardi, con un incremento del 26%) e infine i programmi per i giovani, Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà - i cui finanziamenti verranno raddoppiati e portati rispettivamente a 30 miliardi e 1,3 miliardi - senza dimenticare il biglietto ferroviario Interrail gratuito, che sarà finanziato dall'Ue con 700 milioni di euro. (Segue)